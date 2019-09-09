9 сент. 2019 г., 09:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83470289
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Рухани поздравил с годовщиной независимости Таджикистана

Рухани поздравил с годовщиной независимости Таджикистана

Тегеран, 9 сентября, ИРНА - Поздравив с годовщиной независимости Таджикистана, Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что отношения между двумя странами будут укрепляться во всех сферах с целью поддержания стабильности и безопасности в регионе.

«Сердечно поздравляю Вас (ред.- Эмомали Рахмона) и дружескую нацию с 28-й годовщиной независимости страны», - говорится в тексте послания.

«К счастью, за последние 27 лет братские отношения в рамках общих интересов и давних гражданских и культурных связей стали свидетелями растущей тенденции, и в результате совместных усилий властей двух стран открылась многообещающая перспектива. Я надеюсь, что взаимные отношения будут развиваться и укрепляться во всех сферах для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - указал он.

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