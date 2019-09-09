Рухани поздравил Таджикистан с годовщиной независимости

«Сердечно поздравляю Вас (ред.- Эмомали Рахмона) и дружескую нацию с 28-й годовщиной независимости страны», - говорится в тексте послания.

«К счастью, за последние 27 лет братские отношения в рамках общих интересов и давних гражданских и культурных связей стали свидетелями растущей тенденции, и в результате совместных усилий властей двух стран открылась многообещающая перспектива. Я надеюсь, что взаимные отношения будут развиваться и укрепляться во всех сферах для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - указал он.

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