МАГАТЭ заявило, что сотрудничество с Ираном продолжится

Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран в воскресенье утром и после встречи с главой Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом покинул Иран.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что во время визита Феруцэ в Тегеран было сделано акцент на продолжающемся взаимодействии между МАГАТЭ и Ираном в отношении осуществления соглашений о гарантиях и дополнительного протокола.

Феруцэ также подчеркнул, что такое взаимодействие требует полного и своевременного сотрудничества со стороны Ирана.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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