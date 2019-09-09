Демонстрации иранской нации распространились таким образом, что митинг жителей Тегерана 13 шахривара 1357 года (4 сентября 1978 г.) превратились в широкий протест против шахского режима. Этот акт имел продолжение.

Тогдашняя администрация, которая боялась распространения митингов, в первые часы 17 шахривара объявила военное положение в стране. Решение было обнародовано в то время, как граждане не знали о действии военного положения. Утром 17 шахривара (8 сентября) тегеранцы собрались на площади Жале.

После начала демонстрации, военные шахского режима открыли огонь по беззащитным гражданам, убив и ранив многих из них.

Военное командование Тегерана сообщил о гибели 87 человек. Но французский философ Мишель Фуко, который присутствовал на площади Жале для освещения событий, заявил о смерти 4000 человек в тот же день.

В продолжение кровавого события 17 шахривара иранцы больше, чем раньше стремились к протестам против шахского режима.

Проведение церемоний в память погибших 17 шахривара в различных городах Ирана привело к актам протеста по всей стране.

Событие 17 шахривара также вызвало серьезное сомнение у верных военных Шаха, что это привело к отделению многих сил от армии.

Кровавое событие 17 шахривара было настолько шокирующим для общественного мнения в Иране и мире, что оно не оставило места монархии в Иране и еще больше усилило народную борьбу против шаха.

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