9 сент. 2019 г., 08:34
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News Code: 83470248
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17 шахривара – событие, которое ускорило падение шахского режима

17 шахривара – событие, которое ускорило падение шахского режима

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Демонстрации, которые прошли 17 шахривара 1357 иранского года (8 сентября 1978 г.) , в иранской истории также известные как Чёрная пятница, привели к массовому убийству большего числа жителей Тегерана силами режима Пехлеви. Это трагическое событие стало поворотным моментом в протестном движении иранского народа против шахского режима и способствовало ускорению свержения режима Пехлеви.

Демонстрации иранской нации распространились таким образом, что митинг жителей Тегерана 13 шахривара 1357 года (4 сентября 1978 г.) превратились в широкий протест против шахского режима. Этот акт имел продолжение.
Тогдашняя администрация, которая боялась распространения митингов, в первые часы 17 шахривара объявила военное положение в стране. Решение было обнародовано в то время, как граждане не знали о действии военного положения. Утром 17 шахривара (8 сентября) тегеранцы собрались на площади Жале.
После начала демонстрации, военные шахского режима открыли огонь по беззащитным гражданам, убив и ранив многих из них.
Военное командование Тегерана сообщил о гибели 87 человек. Но французский философ Мишель Фуко, который присутствовал на площади Жале для освещения событий, заявил о смерти 4000 человек в тот же день.
В продолжение кровавого события 17 шахривара иранцы больше, чем раньше стремились к протестам против шахского режима.
Проведение церемоний в память погибших 17 шахривара в различных городах Ирана привело к актам протеста по всей стране.
Событие 17 шахривара также вызвало серьезное сомнение у верных военных Шаха, что это привело к отделению многих сил от армии.
Кровавое событие 17 шахривара было настолько шокирующим для общественного мнения в Иране и мире, что оно не оставило места монархии в Иране и еще больше усилило народную борьбу против шаха.

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