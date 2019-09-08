8 сент. 2019 г., 16:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83469832
0 Persons

Двуязычный поэтический сборник "Лондон-1939" представлен в ММКЯ

Двуязычный поэтический сборник "Лондон-1939" представлен в ММКЯ

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Второе издание двуязычного поэтического сборника "Лондон-1939" впервые представлено в Московской международной книжной ярмарке.

"Лондон-1939" – сборник иранского поэта Алирезы Бахрами, который переведен на украинский язык. Первое издание этой книги было представлено в рамках мероприятия культурного диалога Ирана и Украины.
32-я Московская международная книжная ярмарка проходит с участием примерно 500 российских и зарубежных издательств, в том числе нескольких иранских.
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) — крупнейший в России книжный форум международного масштаба — проходит на территории ВДНХ, в павильоне № 75.
Организаторами ММКВЯ выступают Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также государственное предприятие «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок».
В этом году на выставке представлены издатели из десятков стран, включая Португалию, Испанию, Китай, Беларусь, Кубу, Исламскую Республику Иран, а также страны Центральной и Африканской стран. Около 100 000 книг также на выставке было представлено.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =