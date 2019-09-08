Глава МИД Ирана призвал МАГАТЭ к соблюдению профессиональных принципов

Зариф на встрече с исполняющим обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелом Феруцэ указал на взаимодействия Ирана с МАГАТЭ, которые привели к докладам агентства по одобрению реализации Ираном СВПД.

Он также сказал, что акты Ирана по сокращению своих обязательств совершаются в рамках пункта 36 ядерного соглашения.

Феруцэ на этой встрече сделал акцент на беспристрастной позиции МАГАТЭ для проверки ядерной программы Ирана.

Напомним, он сегодня также встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи в Тегеране.

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