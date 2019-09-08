8 сент. 2019 г., 16:08
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News Code: 83469791
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Глава МИД Ирана призвал МАГАТЭ к соблюдению профессиональных принципов

Глава МИД Ирана призвал МАГАТЭ к соблюдению профессиональных принципов

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье подчеркнул необходимость соблюдения профессиональных принципов, конфиденциальности и беспристрастной позиции агентства.

Зариф на встрече с исполняющим обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелом Феруцэ указал на взаимодействия Ирана с МАГАТЭ, которые привели к докладам агентства по одобрению реализации Ираном СВПД.
Он также сказал, что акты Ирана по сокращению своих обязательств совершаются в рамках пункта 36 ядерного соглашения.
Феруцэ на этой встрече сделал акцент на беспристрастной позиции МАГАТЭ для проверки ядерной программы Ирана.
Напомним, он сегодня также встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи в Тегеране.

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