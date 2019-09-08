Посол Кубы назвал неэффективными санкции США на отношения Тегерана и Гаваны

"Санкции, от которых пострадают обе страны, подготовят почву для развития связей", заявил посол Кубы в интервью ИРН

Заявив, что обе страны могут противостоять односторонним актам США, он напомнил о том, что Исламская Республика Иран образована на основе единства народа, независимости и противодействии высокомерным державам.

Он назвал Иран и Кубу ведущими странами в борьбе с экспансионистской и империалистической политике США, добавив, что антиамериканские протесты Ирана и Кубы превратились в важный фактор для укрепления дружбы и единства двух стран.

Указав на отличные политические отношения двух стран, кубинский дипломат призвал к укреплению экономических, торговых и культурных связей Ирана и Кубы.

Он также посоветовал не только кубинскому народу, но и всем посетит прекрасный Иран.

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