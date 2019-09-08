8 сент. 2019 г., 15:43
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News Code: 83469759
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Посол Кубы назвал неэффективными санкции США на отношения Тегерана и Гаваны

Посол Кубы назвал неэффективными санкции США на отношения Тегерана и Гаваны

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Посол Кубы в Тегеране Алексис Бандрич заявил, что санкции Белого дома в адрес Ирана не только не оказали негативное воздействие на отношения двух стран, но и позитивно на них влияют.

"Санкции, от которых пострадают обе страны, подготовят почву для развития связей", заявил посол Кубы в интервью ИРН
Заявив, что обе страны могут противостоять односторонним актам США, он напомнил о том, что Исламская Республика Иран образована на основе единства народа, независимости и противодействии высокомерным державам.
Он назвал Иран и Кубу ведущими странами в борьбе с экспансионистской и империалистической политике США, добавив, что антиамериканские протесты Ирана и Кубы превратились в важный фактор для укрепления дружбы и единства двух стран.
Указав на отличные политические отношения двух стран, кубинский дипломат призвал к укреплению экономических, торговых и культурных связей Ирана и Кубы.
Он также посоветовал не только кубинскому народу, но и всем посетит прекрасный Иран.

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