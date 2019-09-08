Начальник генштаба ВС Ирана отправится в Китай

Генерал Бакери в ходе поездки встретится с главой генштаба КНР Ли Цуочэни и рядом китайских властей.
Обсуждение региональных событий, углубление двусторонних оборонных отношений и расширение сотрудничества – основные цели поездки начальника генштаба ВС Ирана в Китай.
Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери в среду во главе высокопоставленной военной делегации посетит Китай по приглашению своего китайского коллеги.
Генерал Бакери в ходе поездки встретится с главой генштаба КНР Ли Цуочэни и рядом китайских властей.
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