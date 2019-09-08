8 сент. 2019 г., 14:43
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News Code: 83469664
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Начальник генштаба ВС Ирана отправится в Китай

Начальник генштаба ВС Ирана отправится в Китай

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери в среду во главе высокопоставленной военной делегации посетит Китай по приглашению своего китайского коллеги.

Генерал Бакери в ходе поездки встретится с главой генштаба КНР Ли Цуочэни и рядом китайских властей.
Обсуждение региональных событий, углубление двусторонних оборонных отношений и расширение сотрудничества – основные цели поездки начальника генштаба ВС Ирана в Китай.

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