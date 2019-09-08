Иранские фильмы будут присутствовать на кинофестивале " Duhok International Film Festival "

Duhok International Film Festival впервые был проведен в сотрудничестве с Berlin Kurdish Film festival в 2011 году.
Основная цель проекта — построить мост между курдским кинопроизводством и кинопроизводством всего остального мира. Также фестиваль стремится создать атмосферу обмена между различными культурами, человеческими ценностями.
При этом фильмы "Перевозчик золото" в постановке Тураджа Аслани и короткометражный фильм "Задержка" Али Асгариниза будут конкурировать на фестивале.
Фильм "Задержка" является совместной работой Ирана и Италии.
7-й кинофестиваль Duhok International Film Festival пройдет 9-16 сентября в и иракском Курдистане.
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