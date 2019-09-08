Сборная Ирана по каратэ заняла второе место в Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии

С 6 по 8 сентября в Токио (Япония) проходит пятый этап элитной серии турниров по каратэ - Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях приняли участие 681 спортсмен от 79 стран.
Спортсменка Сара Бахманяр принесла Ирану единственное золото. Забиоллах Пуршиб и Салех Абазари завоевали серебро, Маджид Хасан Ния и Бахман Асгари выиграли бронзу.
Сборная Японии стала победителем турнира, завоевав 8 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. Азербайджанская Республика также заняла 3-е место (1 золото, 1 серебро и 1 бронза).
Украина, Египет, Казахстан, Германия, Франция, Италия, Турция и Испания также заняли следующие места, соответственно.
Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Иранская команда заняла второе место в Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии, завоевав 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.
С 6 по 8 сентября в Токио (Япония) проходит пятый этап элитной серии турниров по каратэ - Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях приняли участие 681 спортсмен от 79 стран.
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