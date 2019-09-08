8 сент. 2019 г., 13:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83469477
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Али Акбар Салехи назвал ядерную сделку "двусторонней дорогой"

Али Акбар Салехи назвал ядерную сделку "двусторонней дорогой"

Тегеран, 8 сентября, ИРНА — Исламская Республика считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является "двусторонней дорогой". Конечно, Иран будет принимать соответствующие решения в нужное время, как это было сделано относительно трех предыдущих этапов по сокращению обязательств, как заявил глава Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Именно ЕС должен был компенсировать выход Соединенных Штатов из ядерной сделки, которому, к сожалению, не удалось этого сделать как он обещал", - сказал Салехи на встрече с исполняющим обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелом Феруцэ в воскресенье.

И.о. главы МАГАТЭ также на встрече подчеркнул, что МАГАТЭ не будет подвержено влиянию давления.

"МАГАТЭ будет продолжать придерживаться своего независимого и профессионального подхода, и это обеспечит авторитет Агентства", - отметил он.

"Агентство готово продолжать сотрудничество с Ираном, и мы готовы продолжать нашу профессиональную и беспристрастную деятельность. На нашу работу не будет влиять давление остальных сторон", - указал Корнел Феруцэ.

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