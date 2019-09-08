Али Акбар Салехи назвал ядерную сделку "двусторонней дорогой"

"Именно ЕС должен был компенсировать выход Соединенных Штатов из ядерной сделки, которому, к сожалению, не удалось этого сделать как он обещал", - сказал Салехи на встрече с исполняющим обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелом Феруцэ в воскресенье.

И.о. главы МАГАТЭ также на встрече подчеркнул, что МАГАТЭ не будет подвержено влиянию давления.

"МАГАТЭ будет продолжать придерживаться своего независимого и профессионального подхода, и это обеспечит авторитет Агентства", - отметил он.

"Агентство готово продолжать сотрудничество с Ираном, и мы готовы продолжать нашу профессиональную и беспристрастную деятельность. На нашу работу не будет влиять давление остальных сторон", - указал Корнел Феруцэ.