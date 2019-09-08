8 сент. 2019 г., 12:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83469408
0 Persons

Иранцы завоевали 2 серебряные медали в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио

Иранцы завоевали 2 серебряные медали в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Забихолла Пуршиб и Салех Абазари в финалном состязании уступили своим соперникам и получили серебро в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио.

8 сентября в Токио (Япония) стартовал шестой этап элитной серии турниров по каратэ – Премьер-Лиги Karate1 2019.

Пуршиб в весовой категории до 84 кг одержал победу над спортсменами из Франции, Беларуси, Хорватии и Косово.

В финале Пуршиб уступил сопернику из Японии и завоевал серебро.

Абазари также в весовой категории свыше 84 кг уступил немцу и получил серебро.

При этом сборная Ирана на этом турнире по окончательным итогам получил одно золото, две серебяные и 2 бронзовые медали среди мужчин и женщин.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 9 =