Иранцы завоевали 2 серебряные медали в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио

8 сентября в Токио (Япония) стартовал шестой этап элитной серии турниров по каратэ – Премьер-Лиги Karate1 2019.

Пуршиб в весовой категории до 84 кг одержал победу над спортсменами из Франции, Беларуси, Хорватии и Косово.

В финале Пуршиб уступил сопернику из Японии и завоевал серебро.

Абазари также в весовой категории свыше 84 кг уступил немцу и получил серебро.

При этом сборная Ирана на этом турнире по окончательным итогам получил одно золото, две серебяные и 2 бронзовые медали среди мужчин и женщин.

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