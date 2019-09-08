8 сент. 2019 г., 11:45
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News Code: 83469275
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Иранка завоевала золото в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио

Иранка завоевала золото в Премьер-Лиге Karate1 2019 в Токио

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Сара Бахманяр в финальном матче Премьер-Лиги Karate1 2019 в Токио одержала победу над соперницей и завоевала золото турнира.

7 сентября в Токио (Япония) стартовал шестой этап элитной серии турниров по каратэ – Премьер-Лиги Karate1 2019. Первый день соревнований был отведен под определение финалистов в семи категориях: женское индивидуальное ката, мужское командное ката, мужское кумитэ до 60, до 67, до 75 кг, а также женское кумитэ до 50 и до 55 кг.

В финальном состязании, которое состоялось сегодня в воскресенье иранка встретилась с соперницей из Франции Александрой Реччиой и победила ее.

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