Зариф: господин Помпео, вы знаете что такое вымогательство?

"Является ли вымогательство нарушением резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН и наказанием любому, кто её соблюдает?", написал он.

"Является ли вымогательство тем же предложением взятки с целью украсть нефть и внести в санкционный список тех, кто не принял этого предложения?", добавил он.

"Являются ли вымогательством эти действия или зеркальные меры по правовой защите в соответствии с законом?"

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Ирана нарушить все ограничения на ядерные исследования и разработки. Тот факт, что Иран сохраняет большие мощности по обогащению урана, указывает на главную слабость соглашения 2018 года.

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