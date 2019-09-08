8 сент. 2019 г., 11:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83469264
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Зариф: господин Помпео, вы знаете что такое вымогательство?

Зариф: господин Помпео, вы знаете что такое вымогательство?

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - В ответ на антииранские заявления госсекретаря США Майка Помпео министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter написал: "Что такое вымогательство, господин Помпео?"

"Является ли вымогательство нарушением резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН и наказанием любому, кто её соблюдает?", написал он.

"Является ли вымогательство тем же предложением взятки с целью украсть нефть и внести в санкционный список тех, кто не принял этого предложения?", добавил он.

"Являются ли вымогательством эти действия или зеркальные меры по правовой защите в соответствии с законом?"

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Ирана  нарушить все ограничения на ядерные исследования и разработки. Тот факт, что Иран сохраняет большие мощности по обогащению урана, указывает на главную слабость соглашения 2018 года.

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