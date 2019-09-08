8 сент. 2019 г., 11:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83469205
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Зариф подверг критике заявления Помпео о цивилизации

Зариф подверг критике заявления Помпео о цивилизации

Тегеран, 8 сентября, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в адрес госсекретаря США Майка Помпео сказал, что "г-н Помпео, вы вообще знаете, что такое цивилизация?"

Об этом он подделился в Twittter.

"Цивилизация - это значит отправить БПЛА на свадьбу, чтобы убивать невинных? Или пиратство в открытом море?", заявил Зариф.

"Может быть, это означает создать смертоносное оружие в каком-то регионе, чтобы начать нечеловеческую войну?", добавил он.

"Можно ли называть цивилизованной нацию, которая на протяжении веков нападала на других?", заключил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, заяивл, что такие цивилизованные страны, как США, Германия и Великобритания могут обеспечить безопасность в Персидском заливе.

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