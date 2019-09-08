Зариф подверг критике заявления Помпео о цивилизации

Об этом он подделился в Twittter.

"Цивилизация - это значит отправить БПЛА на свадьбу, чтобы убивать невинных? Или пиратство в открытом море?", заявил Зариф.

"Может быть, это означает создать смертоносное оружие в каком-то регионе, чтобы начать нечеловеческую войну?", добавил он.

"Можно ли называть цивилизованной нацию, которая на протяжении веков нападала на других?", заключил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, заяивл, что такие цивилизованные страны, как США, Германия и Великобритания могут обеспечить безопасность в Персидском заливе.

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