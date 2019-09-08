День Ашура отмечают не только мусульмане, но и последователи других религ

Председатель Совета халифатства армян в иранском Азербайджане Рубик Джанане заявил, что по-прежнему армяне в Иране будут отмечать день Ашура наряду с иранскими мусульманами.

Десятый день месяца Мухаррам — День Ашура. Десятый день первого месяца Мухаррам мусульманского календаря — день траура, неукоснительно соблюдаемого приверженцами ислама. В этот день погиб внук Пророка Мухаммеда — Хусейн (626—680).

Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Чтобы избежать междоусобного раздора, Хасан, старший внук Пророка, пошел на соглашение с халифом (верховным правителем) Муавия о том, что после его смерти, его наследник не будет требовать для себя титула халифа. Однако, Язид, сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно захватил власть. Будучи деспотичным и порочным, он захотел подчинить себе Имама Хусейна, младшего брата Хасана. Он искал удобного случая для выполнения коварного плана и, когда Хусейн отправился в Куфу с 72 членами своей семьи и родственниками, приступил к его осуществлению. Язид и его люди остановили Хусейна недалеко от реки Ефрат и подвергли их страшным пыткам и мучениям. Хусейн и его последователи стойко выдержали все тяжелые испытания, но категорически отказались признать Язида халифом.

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