Три иранских банка вошли в топ-10 лучших исламских банков мира

The Banker изучил рост активов чисто исламских учреждений и банков в 2018 году, согласно данным которого иранские банки Мехр-э Эктесад, Тосе-э Садерат и Гардешгари по росту в соответствии с шариатом вошли в топ-10 лучших банков и финансовых учреждений исламского мира.

Банк Мехр-э Эктесад при этом с ростом на 61.1%, а активами на сумму 3 млрд. 877 млн. долларов занял первое место среди банков исламского мира.

Банки Тосе-э Садерат и Гардешгари также соответственно с ростом на 60.05 и 52% заняли второе и третье места.

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