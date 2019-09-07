Стратегия активного сопротивления поставила на колени политику максимального давления

"Иранский народ, несмотря на тяжелое экономическое давление со стороны США, благодаря своей осведомленности, бдительности и настойчивости не потерпел поражения и разочаровал врага в достижении своих целей", заявил Шамхани в субботу на встрече с членами фракции противодействия санкциям иранского парламента.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что последствия выхода США из СВПД, восстановление санкций, а также неспособность европейских стран (Британия, ФРГ и Франция) выполнить взятые на себя обязательства стали основными причинами перехода к третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

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