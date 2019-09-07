7 сент. 2019 г., 22:20
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News Code: 83468646
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Стратегия активного сопротивления поставила на колени политику максимального давления

Стратегия активного сопротивления поставила на колени политику максимального давления

Тегеран, 7 сентября. ИРНА — Политика максимального давления США, сопровождаемая ложными предположениями о крахе иранской национальной экономики была поставлена на колени перед лицом стратегии активного сопротивления, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иранский народ, несмотря на тяжелое экономическое давление со стороны США, благодаря своей осведомленности, бдительности и настойчивости не потерпел поражения и разочаровал врага в достижении своих целей", заявил Шамхани в субботу на встрече с членами фракции противодействия санкциям иранского парламента.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что последствия выхода США из СВПД, восстановление санкций, а также неспособность европейских стран (Британия, ФРГ и Франция) выполнить взятые на себя обязательства стали основными причинами перехода к третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

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