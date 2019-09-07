МАГАТЭ проверяет заявления Ирана о третьем этапе сокращения обязательств по СВПД

"МАГАТЭ известно об информации СМИ о научно-исследовательской деятельности и разработке центрифуг в Иране. Инспекторы МАГАТЭ в Иране сообщат нашей штаб-квартире, как только установят объявленную меру", сообщил Даль.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

В субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что 6 сентября Иран уже начал процесс газификации блока из 20 центрифуг нового поколения IR-6, и в дальнейшем запустит блок из 30 центрифуг IR-6. При этом он подчеркнул, что Доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана не будет ограничен.

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