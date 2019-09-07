Новый шаг Ирана по СВПД — сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках ядерной сделки

"Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги не следует излишне драматизировать. Да, это еще одно отклонение от СВПД, но все остается под контролем МАГАТЭ. Никакой угрозы распространения. Только еще один сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД", написал Ульянов в Twitter.

Напомним, что 5 сентября Ульянов призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД. "Торговые войны стали распространенным явлением. Но в случае с Ираном мы наблюдаем нечто иное: ужесточение санкций в обмен на сокращение обязательств в ядерной сфере. Никто от этой гонки не выигрывает. Пора приводить все в нормальное состояние, в том числе с учетом предложений Франции", написал в четверг Ульянов в Twitter.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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