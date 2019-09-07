7 сент. 2019 г., 15:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83468381
0 Persons

Нефтехимическая промышленность Ирана увеличит производственную мощность до 100 млн. тонн

Нефтехимическая промышленность Ирана увеличит производственную мощность до 100 млн. тонн

Ардебиль, 7 сентября, ИРНА – Генеральный директор национальной компании нефтехимической промышленности Бехзад Мохаммади сообщил, что с запуском 27 нефтехимических проектов к концу 1400 иранского года (завершился 20 марта 2022 года) производственная мощность нефтехимической промышленности страны увеличится до 100 млн. тонн.

Он заявил, что настоящая производственная мощность страны составляется 66 млн. тонн.
Заявив, что стоимость нефтехимических продуктов в стране увеличится с 17 млрд. в 24 млрд. долларов до 2020 года.
По его словам, стоимость нефтехимических продуктов Ирана с запуском новых проектов до конца 2024 года достигнет 37 млрд. долларов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
6 + 0 =