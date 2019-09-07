Нефтехимическая промышленность Ирана увеличит производственную мощность до 100 млн. тонн

Тегеран, 7 сентября, ИРНА – В то время как официальные лица США утверждают, что их санкции не нацелены на обычных жителей и пациентов в Иране, генеральный секретарь ООН предупредил о влиянии санкций на доступ иранских пациентов к лекарствам и лечению.