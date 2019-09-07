ООН призналась о последствиях санкций США в отношении медикаментов в Иране

Ранее министерство финансов США выпустило видео с обращением к иранскому народу. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в видео заявил, что это "иллюзия", что санкции направлены против доступа Ирана к лекарствам.

В то время как официальные лица США назвали влияние санкций на здоровье жителей Ирана "иллюзией", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вчера признался в докладе о ситуации с правами человека в Иране. "Правозащитные учреждения выразили обеспокоенность тем, что санкции и банковские ограничения в отношении Ирана могут незаконно влиять на производство, доступ и распространение лекарств, медицинского оборудования в Иране", - говорится в докладе генсекретаря ООН.

"Резкий рост цен на лекарства и сокращение существующих запасов в стране, наряду с повышенным риском коррупции и препятствий на пути развития фармацевтической промышленности, будут и впредь влиять на сектор здравоохранения страны, что может привести к увеличению предотвратимых смертей и негативному влиянию на благосостояние людей", - указывается в докладе.

По словам Гутерриша, "медикаменты зарубежного производства, особенно специализированные лекарства, необходимые для лечения заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, талассемия и РС или редкие заболевания, стали недостаточными в Иране с начала года."

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Напомним, 4 ноября США ввели новый раунд санкций против Ирана и оказывают помехи различным странам в торговле с Ираном.

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