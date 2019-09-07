7 сент. 2019 г., 14:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83468283
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В Иране задержали судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

В Иране задержали судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

Бендер-Аббас, 7 сентября, ИРНА – Командующий военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейн Дехки сообщил о задержании иностранных контрабандистов топлива и обнаружении 280 тыс. 900 литров топлива в Персидском заливе.

"В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283 900 литров контрабандного топлива. На борту судна находились 12 граждан Филиппин", - отметил он.

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