В Иране задержали судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

"В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283 900 литров контрабандного топлива. На борту судна находились 12 граждан Филиппин", - отметил он.
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*9472
Бендер-Аббас, 7 сентября, ИРНА – Командующий военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейн Дехки сообщил о задержании иностранных контрабандистов топлива и обнаружении 280 тыс. 900 литров топлива в Персидском заливе.
"В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283 900 литров контрабандного топлива. На борту судна находились 12 граждан Филиппин", - отметил он.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
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