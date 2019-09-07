Посол Венесуэлы: отношения Тегерана и Каракаса неразрывны

Карлос Антонио Алькала Кордонес в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА подчеркнул, что односторонние действия США, направленные на предотвращение развития ирано-венесуэльских отношений, привели к укреплению связей правительств и народов двух стран чем когда-либо.

"Хотя обе страны подверглись жёстким санкциям со стороны США в экономическом, финансовом и коммерческом отношении, и американцы практически объявили об экономической войне против двух стран, Иран и Венесуэла, поддерживая свою революцию и руководство лидеров двух стран сумели преодолеть максимальное давление США", - отметил он.

Как отметил он, в настоящее время дипломатические и деловые отношения между двумя странами значительно развиваются, и две страны тесно сотрудничают в сфере энергетики, обороны и торговли.

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