7 сент. 2019 г., 13:46
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Иранец вышел в финал Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии

Иранец вышел в финал Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии

Тегеран, 7 сентября, ИРНА – Капитан сборной Ирана Забихолла Пуршиб вышел в финал Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии, обыграв всех своих соперников.

С 6 по 8 сентября в Токио (Япония) проходит пятый этап элитной серии турниров по каратэ - Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях приняли участие 681 спортсмен от 79 стран.
Пуршиб в весовой категории до 84 кг одержал победу над спортсменами из Франции, Беларуси, Хорватии и Косово.
Он в воскресенье выйдет на татами со своим японским соперником.
Напомним, вчера иранка Сара Бахманяр в весовой категории до 50 кг также вышла в финал турнира.
Маджид Хасан Ния в весовой категории до 60 кг и Бахман Асгари в весовой категории до 75 кг также сыграют за третье место.

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