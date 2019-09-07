Иранец вышел в финал Премьре-Лиги Karate1 2019 в Японии

С 6 по 8 сентября в Токио (Япония) проходит пятый этап элитной серии турниров по каратэ - Премьер-Лиги Karate1 2019. В соревнованиях приняли участие 681 спортсмен от 79 стран.

Пуршиб в весовой категории до 84 кг одержал победу над спортсменами из Франции, Беларуси, Хорватии и Косово.

Он в воскресенье выйдет на татами со своим японским соперником.

Напомним, вчера иранка Сара Бахманяр в весовой категории до 50 кг также вышла в финал турнира.

Маджид Хасан Ния в весовой категории до 60 кг и Бахман Асгари в весовой категории до 75 кг также сыграют за третье место.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392