И.о. главы МАГАТЭ завтра посетит Иран

На пресс-конференции в субботу Бехруз Камалванди отметил, что этот визит была запланирована еще давно, и если бы Юкия Амано был жив, он бы посетил Тегеран.

По словам Камалванди, Феруцэ прибудет в Тегеран в воскресенье утром и после встречи с главой Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом покинет Иран.

Камальванди также заявил о подробностях реализации третьего шага по сокращению выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он сказал, что это не ограничит работу инспекторов МАГАТЭ в Иране.

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