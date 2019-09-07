7 сент. 2019 г., 10:49
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News Code: 83467748
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Иранский незрячий дзюдоист выиграл золото на чемпионате Азии в Казахстане

Иранский незрячий дзюдоист выиграл золото на чемпионате Азии в Казахстане

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Иранский незрячий дзюдоист Реза Голами в весовой категории 66 кг завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Казахстане.

Он в первом раунде обыграл соперника из Таиланда, а во втором раунде вышел на татами с казахстанским дзюдоистом. Одержав победу над ним, Голами в финале нанес поражение спортсмену из Китайской Республики.
Реза Голами ранее выиграл бронзу на параолимпийских играх-2018 в Джакарте.

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