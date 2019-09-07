Доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана не будет ограничен: ОАЭИ

Выступая на пресс-конференции о подробностях 3-го шага Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД, пресс-секретарь ОАЭИ заявил: "Пока мы не собираемся установить ограничения на прозрачность иранской ядерной деятельности и доступ инспекторов МАГАТЭ на наши ядерные объекты".

По его словам, вчера Иран уже начал процесс газификации блока из 20 центрифуг модели IR-6, в планах доведение их до 30 штук.. "Такой акт должен быть сделан 11 лет после подписания СВПД, но из-за невыполнения другими участниками ядерного соглашения своих обязательств мы вчера приступили к этому шагу", добавил он.

"Мы вчера сделали этот акт, и сегодня сообщили МАГАТЭ об этом. Данный шаг приведет к увеличению запаса обогащенного урана Ирана", отметил он.

Камальванди уточнил, что в случае выполнения остальными участниками своих обязательств, Иран также вернет к своим обязательствам. "Но чем дальше мы идем, тем сложнее ситуация", добавил он.

"Европейские стороны должны знать, что осталось не так много времени", подчеркнул иранский чиновник, отметив, что если они (европейские стороны – ред.) намерены предпринять какие-то действия, то они должны ускорить свои усилия.

Указав на тот факт, что необходимо увеличить запасы обогащённого урана до 4,5% для обогащения урана до уровня 20%, Камальванди подчеркнул: "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)".

Он заключил, что Иран не немерен этого делать, он предпочитает только сделать шаг вперед и увеличить запасы урана до 4,5%.

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