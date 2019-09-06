7 сент. 2019 г., 00:21
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Картина молодого иранского режиссера получил приз в международном кинофестивале в Мехико

Картина молодого иранского режиссера получил приз в международном кинофестивале в Мехико

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Фильм «Ты играешь в волейбол?» иранского молодого режиссера Мохаммада Бахши получил приз 24-го Международно фестиваля детского кино в Мехико.

"Картина иранского режиссера «Ты играешь в волейбол?»  (Are you volleyball)

получил награду в категории «лучший короткометражный фильм» 24-го Международно фестиваля детского кино в Мехико", сообщает посольства Ирана в Мексике.

В 24-м Международном фестивале детского кино в Мехико принимали участие картины Из Германии, Бельгии, Норвегии, Колумбии, Чехии, Кыргызстана, Грузии, Ирана, Аргентины, Польши, Франции, России, Италии, Великобритании, Хорватии, Южной Африки, Индии, Сингапура, Кении, Бразилии и Мексики.

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