Картина молодого иранского режиссера получил приз в международном кинофестивале в Мехико

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Подробности шагов в рамках третьего этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, сообщили в пятницу в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).