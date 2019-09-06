Картина молодого иранского режиссера получил приз в международном кинофестивале в Мехико

"Картина иранского режиссера «Ты играешь в волейбол?» (Are you volleyball)
получил награду в категории «лучший короткометражный фильм» 24-го Международно фестиваля детского кино в Мехико", сообщает посольства Ирана в Мексике.
В 24-м Международном фестивале детского кино в Мехико принимали участие картины Из Германии, Бельгии, Норвегии, Колумбии, Чехии, Кыргызстана, Грузии, Ирана, Аргентины, Польши, Франции, России, Италии, Великобритании, Хорватии, Южной Африки, Индии, Сингапура, Кении, Бразилии и Мексики.
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