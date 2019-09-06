Иранка вышла в финал Премьер-лиги по каратэ в Токио

В пятницу, 6 сентября в Токио стартовал пятый этап элитной серии турниров по каратэ – Премьер-Лиги Karate1 2019. В первый день состоятся соревнования в весовых категориях до 60, 67 и 75 кг среди мужчин, а также среди девушек до 50, 55 кг.

В женской категории до 50 кг Сара Бахманяр вышла в финал, победив всех соперниц из, Хорватии, Малайзии, Японии, Узбекистана, Китая и Тайваня.

В финальном состязании, которое состоится в воскресенье (8 сентября) иранка встретится с соперницей из Франции Александрой Реччиой.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409