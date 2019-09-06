6 сент. 2019 г., 23:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83467439
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Подробности третьего этапа сокращения обязательств по СВПД будут объявлены в субботу

Подробности третьего этапа сокращения обязательств по СВПД будут объявлены в субботу

Тегеран, 6 сентября. ИРНА —  Подробности шагов в рамках третьего этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, сообщили в пятницу в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди в субботу (7 сентября) на пресс-конференции объявит подробности шагов Ирана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке", говорится в сообщении ОАЭИ.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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