Подробности третьего этапа сокращения обязательств по СВПД будут объявлены в субботу

"Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди в субботу (7 сентября) на пресс-конференции объявит подробности шагов Ирана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке", говорится в сообщении ОАЭИ.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани сообщил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД. При этом он заявил, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере.

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409