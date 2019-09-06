Слуцкий: Сокращение обязательств по СВПД - ответ Ирана на санкции США

"Объявленный Ираном третий этап сокращения своих обязательств в рамках СВПД - ответный шаг на новые антииранские санкции США и неспособность ЕС запустить обещанный финансовый механизм их обхода, а также компенсации потерь от политики Вашингтона по "обнулению" экспорта иранской нефти",- написал Слуцкий в своем Телеграм-канале.

"Соединенные Штаты преследуют очевидную цель: вынудить Тегеран полностью выйти из "ядерной сделки" и тем самым подтолкнуть европейцев к восстановлению общего антииранского пакета рестрикций под контролем США",- сказал он.

С помощью возобновления санкционного режима со стороны США и ЕС, усиления политической изоляции Ирана и напряженности в регионе Персидского залива в целом Белый дом надеется добиться смены режима в Тегеране, убежден парламентарий.

При этом все заявления администрации Дональда Трампа о готовности к прямому диалогу вряд ли стоит воспринимать как серьезную перспективу, считает он.

"В отличие от Северной Кореи Иран не обладает ни ядерным оружием, ни ракетами, способными достичь территории США. Так что единственный прямой диалог с Тегераном, на который мог бы пойти Вашингтон - это (по американскому сценарию) исключительно безоговорочная капитуляция",- написал Слуцкий.

При этом, по его словам, Иран пока проводит достаточно осторожную политику: прошел ровно год после одностороннего выхода США из СВПД, прежде чем в Исламской республике заявили о поэтапном сокращении своих собственных обязательств.

"И каждое подобное сокращение является ответом на очередные односторонние американские санкции. Переговоры между Тегераном и европейскими партнерами продолжаются и, возможно, компромисс все же будет найден. Иранское руководство понимает, чего добиваются США, и вряд ли будет занимать в диалоге с представителями ЕС непримиримую позицию", - отметил глава комитета.

По его словам, Россия всегда была и остается приверженной выполнению СВПД всеми его участниками. "Со своей стороны, мы на различных уровнях, в том числе и парламентском, будем содействовать сохранению иранской сделки и выработке работающего механизма для ее спасения",- написал он.

Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили накануне иранские СМИ.

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