МИД Ирана выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

"После получения независимости Зимбабве Мугабе внёс большой личный вклад в борьбу за национальный суверенитет страны против иностранного вмешательства", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Мусави назвал Мугабе национальным героем, сыгравшим весьма существенную роль в борьбе за независимость и деколонизацию страны.

Он отметил, что Мугабе всегда поддерживал развитие дружественных отношений с Ираном и много делал для укрепления двустороннего сотрудничества.

Бывший президент Зимбабве скончался в пятницу в возрасте 95 лет. По данным СМИ, он скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

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