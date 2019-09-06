6 сент. 2019 г., 20:34
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News Code: 83467380
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МИД Ирана выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

МИД Ирана выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования правительству и народу Зимбабве в связи с кончиной экс-президента страны Роберта Мугабе.

"После получения независимости Зимбабве Мугабе внёс большой личный вклад в борьбу за национальный суверенитет страны против иностранного вмешательства", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Мусави назвал Мугабе национальным героем, сыгравшим весьма существенную роль в борьбе за независимость и деколонизацию страны.

Он отметил, что Мугабе всегда поддерживал развитие дружественных отношений с Ираном и много делал для укрепления двустороннего сотрудничества.

Бывший президент Зимбабве скончался в пятницу в возрасте 95 лет. По данным СМИ, он скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

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