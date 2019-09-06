Глава МИД РА: Рухани прибудет в Армению для участия в заседании совета ЕАЭС

Он отметил, что учитывая стремление ЕАЭС развивать сотрудничество не только в рамках Союза, но и с третьими странами и объединениями, проводится соответствующая политика.

Что касается визита президента Ирана, по словам министра, у Армении и Ирана насыщенная традиционная повестка, целью которой является региональная безопасность, поиски форматов энергетической диверсификации, углубление партнерства.

"Это исходит из наших национальных интересов. Есть еще один контекст. Членство Армении в ЕАЭС позволяет отстаивать наши интересы и в этом формате. Вы говорите об Иране, но есть еще и Сингапур, Египет, другие заявки на расширение. Мы идем на это, исходя из собственных приоритетов и интересов, совмещая их с международной повесткой и не в ущерб интересам партнеров", указал Мнацаканян.

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