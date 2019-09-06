Глава МИД Индонезии призвала к выполнении ядерной сделки в полной мере

«Индонезия хочет видеть, что соглашение по ядерной программе Ирана все ещё может быть выполнено в полном объеме», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Джакарте.

Помимо обсуждения вопроса о ядерном соглашении, на встрече стороны также обсудили двусторонние вопросы, касательно развития сотрудничества и деятельности, осуществленной двумя странами, в том числе проведение пятой консульской консультации, которая прошла в Джокьякарте 27 августа.

Что касается Ближнего Востока, Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия хочет видеть мирный, стабильный и процветающий регион.

«Индонезия ожидает, что все стороны внесут свой вклад в стабильность и мир на Ближнем Востоке. Различные разногласия и конфликты на Ближнем Востоке должны быть немедленного разрешены путем диалога», — отметила глава внешнеполитического ведомства Индонезии.

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