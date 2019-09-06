6 сент. 2019 г., 14:58
Journalist ID: 2390
News Code: 83467172
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Зариф заявил об обеспечении безопасности Персидского залива взаимодействием региональных стран

Зариф заявил об обеспечении безопасности Персидского залива взаимодействием региональных стран

Джакарта, 6 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил, что безопасность в Персидском заливе обеспечивается взаимодействием стран региона.

Выступая на пресс-конференции после встречи со своим индонезийской коллегой Ретно Марсуди, Зариф отметил: «Страны региона обеспечивают безопасность Персидского залива на протяжении веков, сегодня также безопасность района не будет установлена без сотрудничества региональных государства».
Указав на общую позицию Ирана и Индонезии по Палестине, иранский министр отметил, что Аль-Кудс является первой киблой мусульман мира.
На встрече стороны также обсудили двусторонние вопросы, касательно развития сотрудничества и деятельности, осуществленной двумя странами, в том числе проведение пятой консульской консультации, которая прошла в Джокьякарте 27 августа.

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