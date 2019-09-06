Спустя 2 месяца после второго шага Ирана по сокращению своих обязательств по СВПД, президент Ирана Хасан Рухани в четверг сообщил о начале третьего этапа по сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу.

Он добавил, что Тегеран "откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД)". "Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства", - отметил президент.

Рухани призвал организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) к выполнению необходимых мер для исследования и развития ядерной технологии.

Он отметил, что исследовательские отрасли атомной промышленности страны должны возобновить свою деятельность, не обращая внимания на ограничения в рамках СВПД.



Начало третьего шага по сокращению обязательств в рамках СВПД после нового раунда санкций Белого дома

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе – в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Глава иранского правительства объяснил принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В связи с этим Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана: обеспечить экономические интересы, предусмотренные соглашением, в частности, в банковской и нефтяной сферах. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

Поскольку остальные участники не смогли обеспечивать интересы Ирана, Рухани в четверг сообщил о началае третьего этапа. Стоит отметить, что третий шаг Ирана начался только несколько часов после того, что США анонсировали новые санкции в отношении Тегерана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.

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