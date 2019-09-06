Нью-Йорк, 6 сентября, ИРНА – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил негативные последствия односторонних санкций США в отношении Ирана и гуманитарных услуг. Об этом говорится в докладе эксперты Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН.
-
Генсек ООН впервые подтвердил негативные последствия санкций в отношении Ирана
Нью-Йорк, 6 сентября, ИРНА – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил негативные…
-
Постпред России при МАГАТЭ призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД
Москва, 6 сентября. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в…
-
Мусави раскрыл подробности письмо Зарифа к Могерини
Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо…
-
Зариф заявил, что в ближайшие часы сообщит Могерини о сокращении обязательств по ядерной сделке
Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Зариф заявил, что в ближайшее время официально проинформирует верховного…
-
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero покинули Иран
Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного…
-
Путин выразил заинтересованность в урегулировании ситуации в Ормузском проливе
Москва, 5 сентября, ИРНА - Россия заинтересована в урегулировании ситуации в Ормузском проливе,…
-
Иранские судьи будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – По объявлению международной федерации футбола (ФИФА) иранские судьи…
-
Экономическое сотрудничество между Ираном и Азербайджаном было изучено на Украине
Баку, 5 сентября, ИРНА – посол Ирана на Украине Манучер Моради и азербайджанский посол в стране…
-
Безопасность региона не может быть обеспечена извне: Зариф
Дакка, 5 сентября, ИРНА - Иран считает, что безопасность является результатом сотрудничества…
-
Сборная Ирана по Ката завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира в Южной Корее
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – сборная команда Ирана на международных соревнованиях боевых искусств…
Your Comment