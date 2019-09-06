6 сент. 2019 г., 11:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83466943
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Генсек ООН впервые подтвердил негативные последствия санкций в отношении Ирана

Генсек ООН впервые подтвердил негативные последствия санкций в отношении Ирана

Нью-Йорк, 6 сентября, ИРНА – Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерреш подтвердил негативные последствия односторонних санкций США в отношении Ирана и гуманитарных услуг. Об этом говорится в докладе эксперты Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН.

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