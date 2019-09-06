Генсек ООН впервые подтвердил негативные последствия санкций в отношении Ирана

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини о запуске третьего этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.