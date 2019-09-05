6 сент. 2019 г., 01:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83466781
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Постпред России при МАГАТЭ призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД

Постпред России при МАГАТЭ призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД

Москва, 6 сентября. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после решения Ирана об очередном этапе сокращения ядерных обязательств призвал нормализовать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Торговые войны стали распространенным явлением. Но в случае с Ираном мы наблюдаем нечто иное: ужесточение санкций в обмен на сокращение обязательств в ядерной сфере. Никто от этой гонки не выигрывает. Пора приводить все в нормальное состояние, в том числе с учетом предложений Франции", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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