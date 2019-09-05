Мусави раскрыл подробности письмо Зарифа к Могерини

"Министр иностранных дел отправил сегодня письмо госпоже Могерини. В послании говорится о том, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере ", говорится в заявлении Мусави.

По его словам, последствия выхода США из СВПД, восстановление санкций, а также неспособность европейских стран (Британия, ФРГ и Франция) выполнить взятые на себя обязательства стали основными причинами перехода к третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

"В письме подчеркивается готовность Ирана вести переговоры с остальными членами ядерной сделки по всем направлениям", уточнил представитель иранского МИД.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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