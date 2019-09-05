6 сент. 2019 г., 00:54
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News Code: 83466772
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Мусави раскрыл подробности письмо Зарифа к Могерини

Мусави раскрыл подробности письмо Зарифа к Могерини

Тегеран, 6 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини о запуске третьего этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Министр иностранных дел отправил сегодня письмо госпоже Могерини. В послании говорится о том, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере ", говорится в заявлении Мусави.

По его словам, последствия выхода США из СВПД, восстановление санкций, а также неспособность европейских стран (Британия, ФРГ и Франция) выполнить взятые на себя обязательства стали основными причинами перехода к третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

"В письме подчеркивается готовность Ирана вести переговоры с остальными членами ядерной сделки по всем направлениям", уточнил представитель иранского МИД.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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