Зариф заявил, что в ближайшие часы сообщит Могерини о сокращении обязательств по ядерной сделке

«В течение нескольких часов я отправлю Могерини письмо о третьем этапе сокращении обязательств по ядерной сделке. Это станет очень важным шагом», - отметил он.

Зариф также указал, что при выполнении Европой своих ядерных обязательств этот шаг, как и предыдущие шаги может быть обратимым.

8 мая 2019 года в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

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