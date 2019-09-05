Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero покинули Иран

"Семь моряков действительно покинули Иран, сегодня они улетели в Дубай. Насчет двоих других наших граждан, они останутся на борту, пока судно стоит", - сообщил Ганенко.

По его словам, пятеро из них были индийскими моряками, один из них латыш, а другой русский.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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