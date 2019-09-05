5 сент. 2019 г., 18:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83466559
0 Persons

Путин выразил заинтересованность в урегулировании ситуации в Ормузском проливе

Путин выразил заинтересованность в урегулировании ситуации в Ормузском проливе

Москва, 5 сентября, ИРНА - Россия заинтересована в урегулировании ситуации в Ормузском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Без сомнения, Россия заинтересована в урегулировании ситуации, а не в обострении напряженности», - заявил Владимир Путин в четверг на общем собрании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, усилия всех участников процесса помогут успокоить ситуацию и решить эти вопросы, в том числе состояние ядерной программы Ирана на основе международных документов и резолюций ООН.

«Несколько лет назад Россия выдвинула предложение о создании международного механизма, на основе которого можно было создать специальную международную организацию для решения таких проблем в будущем», - добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =