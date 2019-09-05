Иранские судьи будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022

При этом главным судьей матча между Оманом и Индией стал Моуд Боняди-фар, а остальные - его ассистентами.
Встреча между Оманом и Индией в группе Е пройдет сегодня.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – По объявлению международной федерации футбола (ФИФА) иранские судьи Моуд Боняди-фар, Саид Алинежадиян, Али Мирзабейги и Хасан Акрами будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022.
При этом главным судьей матча между Оманом и Индией стал Моуд Боняди-фар, а остальные - его ассистентами.
Встреча между Оманом и Индией в группе Е пройдет сегодня.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Москва, 5 сентября, ИРНА - Россия заинтересована в урегулировании ситуации в Ормузском проливе,…
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – По объявлению международной федерации футбола (ФИФА) иранские судьи…
Баку, 5 сентября, ИРНА – посол Ирана на Украине Манучер Моради и азербайджанский посол в стране…
Дакка, 5 сентября, ИРНА - Иран считает, что безопасность является результатом сотрудничества…
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – сборная команда Ирана на международных соревнованиях боевых искусств…
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал начальником тюрьмы…
Москва, 5 сентября, ИРНА – 32-я Московская международная книжная ярмарка стартовала с участием…
Тегеран, 5 сентября. ИРНА — Односторонняя политика США нарушает международный порядок, основанный…
Блед, 5 сентября. ИРНА — Замглавы МИД Ирана отметил усилия Парижа по сохранению Совместного…
Москва, 5 сентября. ИРНА — Россия изучает возможность дополнительного инвестирования в нефтедобычу…
Your Comment