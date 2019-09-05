5 сент. 2019 г., 16:04
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News Code: 83466466
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Иранские судьи будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022

Иранские судьи будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022

Тегеран, 5 сентября, ИРНА – По объявлению международной федерации футбола (ФИФА) иранские судьи Моуд Боняди-фар, Саид Алинежадиян, Али Мирзабейги и Хасан Акрами будут обслуживать в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022.

При этом главным судьей матча между Оманом и Индией стал Моуд Боняди-фар, а остальные - его ассистентами.

Встреча между Оманом и Индией в группе Е пройдет сегодня.

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