5 сент. 2019 г., 14:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83466402
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Зариф назвал OFAC начальником тюрьмы

Зариф назвал OFAC начальником тюрьмы

Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал начальником тюрьмы Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое оповещает о новых международных санкциях, вводимых Вашингтоном. Об этом он заявил в Twitter.

«OFAC ведет себя исключительно как начальник тюрьмы», - считает Зариф. «Если попросить отсрочку, он откажет и бросит в одиночную камеру за дерзость, а если спросите еще раз, то можете оказаться на виселице», -  указал он.

«Единственный способ избавиться от экономического терроризма (санкций) США - решительное освобождение от петли палача», - отметил он.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, 31 июля внесло Зарифа в свой санкционный список.

США в среду также расширили санкционный список, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. "OFAC приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

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