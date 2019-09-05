Зариф назвал OFAC начальником тюрьмы

«OFAC ведет себя исключительно как начальник тюрьмы», - считает Зариф. «Если попросить отсрочку, он откажет и бросит в одиночную камеру за дерзость, а если спросите еще раз, то можете оказаться на виселице», - указал он.

«Единственный способ избавиться от экономического терроризма (санкций) США - решительное освобождение от петли палача», - отметил он.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, 31 июля внесло Зарифа в свой санкционный список.

США в среду также расширили санкционный список, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. "OFAC приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

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