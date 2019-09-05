Аракчи: односторонность США нарушает международный порядок

"В начале 2020 года мы увидим, что как никогда раньше закон держав преобладает над силой всеобщего закона. Основанный на правилах международный порядок нарушает односторонность США", написал Аракчи на своей странице в Twitter.
Тегеран, 5 сентября. ИРНА — Односторонняя политика США нарушает международный порядок, основанный на правилах, считает замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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