5 сент. 2019 г., 13:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83466256
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Аракчи: односторонность США нарушает международный порядок

Аракчи: односторонность США нарушает международный порядок

Тегеран, 5 сентября. ИРНА — Односторонняя политика США нарушает международный порядок, основанный на правилах, считает замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"В начале 2020 года мы увидим, что как никогда раньше закон держав преобладает над силой всеобщего закона. Основанный на правилах международный порядок нарушает односторонность США", написал Аракчи на своей странице в Twitter.

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