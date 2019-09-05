5 сент. 2019 г., 12:46
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News Code: 83466210
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МИД Ирана призвал Европу выполнять обязательства по СВПД

МИД Ирана призвал Европу выполнять обязательства по СВПД

Блед, 5 сентября. ИРНА — Замглавы МИД Ирана отметил усилия Парижа по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призвав Европейские страны выполнять свои обязательства по иранской ядерной сделке.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана, который находится в Словении для участия в ежегодном стратегическом Форуме в Бледе провел встречу с главой МИД Словении Мирославом Цераром.  Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной сделки", говорится в заявлении МИД Ирана.

Иранский дипломат, высоко оценил усилия властей Франции по сохранению СВПД, выразив надежду на то, что европейские участники ядерной сделки (Франция, Великобритания и ФРГ) вернутся к выполнению своих обязательств в рамках соглашения.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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