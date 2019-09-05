МИД Ирана призвал Европу выполнять обязательства по СВПД

"Заместитель министра иностранных дел Ирана, который находится в Словении для участия в ежегодном стратегическом Форуме в Бледе провел встречу с главой МИД Словении Мирославом Цераром. Стороны обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной сделки", говорится в заявлении МИД Ирана.

Иранский дипломат, высоко оценил усилия властей Франции по сохранению СВПД, выразив надежду на то, что европейские участники ядерной сделки (Франция, Великобритания и ФРГ) вернутся к выполнению своих обязательств в рамках соглашения.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД, так как желаемые результаты не достигнуты. При этом он напомнил, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих ядерных обязательств, если остальные участники сделки будут выполнять свои обязательства.

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