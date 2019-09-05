Новак: Россия может дополнительно инвестировать в иранскую нефтедобычу

"Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь", - сказал он, не уточняя, какие проекты имеются в виду.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, комментируя в интервью ИРНА итоги встречи с российским коллегой в Москве, сообщил, что Россия готова вложить в нефтегазовую индустрию Ирана10 миллиардов долларов.

Кроме того иранский глава минэнерго заявил, что во время встречи с Новаком было подписано дополнительное соглашение к соглашению о реализации проекта ТЭС «Сирик» Ирана, который будет осуществляться в рамках предоставляемого Ирану российского экспортного госкредита на сумму 1,2 млрд долларов."Ожидается, что работа по реализации проекта начнется в ближайшее 2 месяца", уточнил министр.

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