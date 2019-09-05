МИД Ирана осудил заявление Хука по Ирану

"Активизация враждебных комментариев и отчаянных мер, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, является мерами, из отчаяния и разочарования для нанесения ударов по иранской нации", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им точно придется нести ответственность за свои меры", резюмировал представитель МИД.

Стоит отметить, что США расширили в среду санкции против Ирана. Новые санкции, направленные на прекращение незаконной продажи иранской нефти, средства от которой, по версии Вашингтона, направляются на финансирование террористической активности и поддержку Хезболлы и Хамаса на Ближнем востоке.

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