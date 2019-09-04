Зариф назвал действия США откровенным шантажом

"Не справившись с пиратством, США прибегают к откровенному шантажу — доставьте нам иранскую нефть и получите несколько миллионов долларов или получите санкции", написал глава МИД Ирана в своем Twitter.

Напомним, что 26 августа спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил капитану судна Adrian Darya (Grace 1) Акилешу Кумару, несколько миллионов долларов за то, чтобы тот "сдал" судно Вашингтону. Отмечается, что с аналогичным предложением Хук обратился к десяткам капитанов морских судов.

"Это больше похоже на приглашение Овального кабинета, которое я получил несколько недель назад. Это превращается в закономерность", добавил Зариф.

"Во время поездки в Нью-Йорк мне сказали, что я буду наказан в течение двух недель, если я не приму предложение (о встрече с президентом США Дональдом Трампом), которое, к счастью, я не принял", заявил в среду Зариф на брифинге.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, 31 июля внесло Зарифа в свой санкционный список. Власти США утверждают, что Зариф реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана и является главным официальным представителем режима по всему миру.

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